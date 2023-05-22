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НовостиОбщество22 мая 2023 8:41

В Новороссийске таможенники задержали партию контрафактных кукол «Маша и медведь»

Правообладатель не давал разрешения на использование товарного знака
Светлана ОВДЕЙ
Игрушки изъяли Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

Игрушки изъяли Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

В Новороссийске задержали партию контрафактных кукол «Маша и медведь». Морское судно в порт города прибыло из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Всего в Россию доставили 432 куклы. Но при декларировании товара документы о праве на использование зарегистрированного товарного знака компании «Маша и Медведь» предоставлены не были.

– Используемые на упаковке товара изобразительные и словесные элементы главных персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь» были признаны сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, – сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни. – Представитель правообладателя подтвердил, что разрешение на использование товарного знака не давал и признал товар контрафактным.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». Уточняется, что контрафактные куклы изъяты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске таможенники изъяли 500 контрафактных очков Prada. Ущерб правообладателю превысил 18 млн рублей.