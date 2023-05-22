В эфире радио «Комсомольская правда» - Кубань» разыгран сертификат на видеодерматоскопию

22 мая отмечается Всемирный день диагностики меланомы Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 мая, отмечается Всемирный день диагностики меланомы, именно этой злободневной для кубанцев теме была посвящена передача «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» - Кубань». В прямом эфире был разыгран сертификат на бесплатное обследование на инновационном видеодерматоскопе. Его получила слушательница за самый интересный вопрос, который выбрал гость студии — руководитель онкологической службы краснодарской клиники «Евроонко» Антон Ёлкин. Вопрос касался составления «карты родинок» — важного и необходимого исследования для жителей Краснодарского края.

«На Кубани активное солнце, повышенная солнечная радиация, которая может привести к меланоме — самому агрессивному новообразованию на коже, поэтому я как онколог рекомендую жителям края хотя бы раз в год проходить видеодерматоскопию и иметь свою «Карту родинок», — сказал Антон Ёлкин.

Онколог клиники «Евроонко» рассказал и о других факторах риска возникновения меланомы, о признаках перерождения нормальных родинок в злокачественные, ответил на вопросы радиослушателей.

Смотрите запись передачи «Здоровый разговор» здесь.