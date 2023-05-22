Следком Кубани организовал проверку после столкновения женщины с мотоциклистом на соревнованиях по мотокроссу в Крымском районе

Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото из архива КП

Следователи организовали проверку после столкновения женщины с мотоциклистом на соревнованиях по мотокроссу в Крымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло днем 20 мая в Крымске. В городе проходил чемпионат ЮФО по мотокроссу. Торжественное открытие состоялось в первый день гонок, после чего трасса ревела и гудела от выступлений участников. Однако соревнования не закончились без происшествия.

Так, во время проезда участников на трассе внезапно оказалась 60-летняя женщина. Перейдя через ограждение, она стала перебегать путь мотоциклистов.

– В этот момент, несовершеннолетний участник соревнований выехал на данный участок трассы и допустил столкновение с женщиной, перебегавшей участок в неположенном месте во время заезда, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В результате столкновения пострадали выбежавшая на трассу женщина и несовершеннолетний участник соревнований. С места происшествия их доставили в больницу. Известно, что сейчас они продолжают лечение, угроз их жизни и здоровью нет.

Тем временем следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

– Продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе, соблюдались ли организаторами соревнований и ответственными лицами требования безопасности при их проведении, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по краю.