В Сочи овчарка напала на 9-летнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хозяйкой овчарки, напавшей на 9-летнего мальчика, оказалась 43-летняя жительница Сочи. Инцидент произошел 22 мая, когда мальчик гулял во дворе дома на улице Мацестинской.

- Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о получении травм ребенком в результате нападения собаки на ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ребенка сразу же отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. На данный момент мальчик находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие продолжает проводить необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи домашняя овчарка напала на 9-летнего мальчика