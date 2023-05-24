Крупный град выпал в муниципалитете Фото: vk.com/mostovskiy_adm

В Мостовском районе Кубани ввели режим ЧС из-за ливней и града. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, накануне, 23 мая, непогода обрушилась сразу на несколько поселений. Крупный град побил крыши домов в поселке Мостовском, хуторах Высоком и Садовом.

– Социально значимые объекты не пострадали. На территории поселения постановлением администрации Мостовского городского поселения введен режим «Чрезвычайная ситуация», – сообщили в администрации. – К проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства оперативных служб: Кубань-Спас, Казак-СПАС, ПЧ-98.

В пострадавших поселке Мостовском, селе Беноково, хуторе Восточном, в станицах Переправной и Костромской восстанавливают электроснабжение электроснабжения. Уточняется, что сотрудники администраций района и поселений проводят обследования домов в зоне ЧС и составляют акты.

В муниципалитете организован оперативный штаб, который продолжает работу. При повреждениях кровли домов жители могут обратиться в администрацию Мостовского городского поселения по номеру 8(861-92)5-10-91, в районную администрацию – 8(86192)5-11-01. Звонки также принимают в ЕДДС по телефону 112.