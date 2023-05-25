В Мостовском районе перекрыли движение из-за разлива реки Фарс

Фото: Госавтоинспекция Кубани

В Мостовском районе перекрыли движение транспорта в связи с разливом реки и повреждением временного моста.

- На месте работают экипажи ДПС. Со стороны Краснодарского края сотрудники ДПС направляют транзитный транспорт через село Унароково в сторону аула Кошехабль, а со стороны Майкопа транспорт направляют через хутор Казено-Кужерский в сторону ауло Кошехабля, - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Утром 25 мая подтопление и частичное обрушение моста произошло в 5 часов утра 25 мая из-за обильных дождей в восточных районах Кубани. В настоящее время временную переправу восстанавливают.