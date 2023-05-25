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НовостиПроисшествия25 мая 2023 6:07

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС после хлопка газа в многоэтажке

Последствия ликвидируются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

Утром 25 в мэрии Краснодара прошла комиссия по вопросу ликвидации последствий происшествия в многоэтажке на Клинической, где случился хлопок газа и пожар. На месте ввели локальный режим ЧС.

- Режим ЧС позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации, - сообщил глава города Евгений Наумов.

В соседнем доме развернули оперштаб, куда жители смогут обратиться по всем вопросам, в том числе по восстановлению документов. Кроме этого, до конца дня приступят к восстановительным работам, разбору опасных нависающих конструкций, планируется сделать ограждение и обеспечить охрану, составить списки на выплаты.