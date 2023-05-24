Газовики Краснодара опубликовали видео из квартиры, где 24 мая произошел хлопок бытового газа

Ударной волной выбило стекла на лестничных пролетах. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Известно, что эпицентр был на пятом этаже жилого 100-квартирного дома в квартире № 64. Появилось видео состояния квартиры, где днем 24 мая произошел хлопок бытового газа. Судя по разрушениям, ударная волна была такой силы, что вынесло не только стены фасада. В жилой комнате рухнули плиты перекрытия.

Следователи уже установили предварительные причины происшествия. По предварительным данным, газ скопился в квартире пока хозяев не было.

- По предварительным данным, 31-летняя жительница, вернувшись домой, почувствовала в квартире характерный запах газа. Когда она вошла в квартиру, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В квартиру для выяснения причин происшествия вместе со следователями и экспертной комиссией зашли представители «Краснодаргогаза».

- На место приехал генеральный директор АО «Краснодаргоргаз». Виталий Коротких вместе с экспертами работает на месте происшествия на ул. Клинической, - сообщили в пресс-службе организации.

Кирпичная пятиэтажка 1966 года постройки была газифицирована. Как и во многом жилье, построенном в то время, в квартирах не было центрального горячего водоснабжения. Воду жильцы грели с помощью газовых колонок. Поэтому к такому жилому фонду у газовых служб особое внимание. Газовики регулярно проверяют исправность газового оборудования: кухонной плиты, колонок и вытяжек.

Известно, что в многоэтажку по Клинической, 18 проверяющие приходили в сентябре 2022 года. Теперь предстоит выяснить, была в тот момент владелица жилья дома и какое заключение вынесли эксперты после контроля в квартире №64.

- В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты краевого следственного управления. Опрашиваются очевидцы произошедшего и проводится осмотр места происшествия. Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, - уточнили в краевом следкоме.

То, что обошлось без жертв и большого количества пострадавших – соседи называют чудом. В доме в это время было 45 человек. В больницу с ожогами увезли только одного человека – это девушка, в чьей квартире произошел хлопок.

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