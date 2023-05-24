Хлопок газа в многоэтажке Краснодара 24 мая 2023: женщину с ожогами увезли в больницу

Взрывной волной разрушило фасад на пятом этаже. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Обычная кирпичная хрущевке-пятиэтажка сейчас выглядит ужасающе. Нет стекол в окнах на лестничных пролетах. Фасад дома по улице Клинической, 18 частично разрушен. Сильнее всего досталось квартире № 64 на пятом этаже. Скорее всего именно здесь произошел хлопок газа с последующим горением.

Дом построили в 1966 году. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарной-спасательного гарнизона в 17.22. Уже через минуту на место были направлены подразделения МЧС России. В 17:31 по прибытии первых подразделений было установлено, что огнем охвачено площадь 80 кв.м, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 17.41 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв.м. Спустя два часа его удалось полностью ликвидировать. После этого к выгоревшую квартиру зашли следователи. Экспертам предстоит выяснить причины, которые привели к таким разрушениям.

На месте работают все оперативные службы. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Все оперативные службы на месте. Определяемся с уроном. После того, как закончат работу следователи в дом зайдет комиссия. Предстоит определить ущерб и понять в какие сроки дом удастся восстановить, - сообщил глава администрации Краснодара Евгений Наумов.

Дом 1966 года постройки был газифицирован. Сейчас необходимо поднять все документы и проверить как часто в многоэтажке проходили проверки газового оборудования.

Ударом выбило окна до первого этажа. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Все проживающие в доме сейчас эвакуированы. Ночь они проведут в пунктах временного размещения. Люди выбегали на улицу в домашней одежде и тапочках, поэтому многие нуждаются в помощи.

- Сначала был хлопок, потом посыпались стекла. Очень испугались, выскочили, даже не успели взять документы, - рассказывают соседи жильцов квартиры на пятом этаже.

В больницу увезли пострадавшую женщину. Она получила ожоги и сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

- Прокуратура Центрального округа Краснодара проводит проверка по факту хлопка бытового газа на улице Клинической. Прокурор округа Сергей Прихленко выехал на место происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как только на месте закончат работу надзорные и оперативные службы, жильцам разрешат подняться в квартиры за документами и вещами первой необходимости. Затем часть из них вернется домой, если это будет безопасно. Владельцам жилья на пятом этаже представят квартиры пока их квартиры не будут восстановлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны причины хлопка газа в многоэтажке в Краснодаре

Причины пожара в многоэтажном доме в Краснодаре 24 мая 2023 (подробнее)

В Краснодаре из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 45 человек

Прокуратура проводит проверку (подробнее)