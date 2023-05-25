На Кубани продлили штормовое предупреждение по ливням и граду до 28 мая

Непогода продолжает бушевать на Кубани

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до конца суток 28 мая.

- В крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

На реках также сохраняется опасная обстановка. В Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в станице Ярославской Мостовского района утром 25 мая подтопило мост и произошло частичное обрушения дороги.