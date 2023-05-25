В крае могут ввести новые требования к работе такси Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае могут ввести новые требования к работе такси. Соответствующий законопроект рассмотрели на 17 сессии Заксобрания кря.

Согласно документу, кузов такси должен быть белой или желтой цветовой гаммы. В машине необходимо наличие электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса, с начала 2025 года – не ниже третьего, а с 1 января 2026 года – не ниже четвертого.

Законопроект также предполагает установить для такси и служб заказа срок предоставления разрешения на перевозку пассажиров и багажа – пять лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на заседании краевого парламента финансирование бесплатной медпомощи увеличили на 3,1 млрд рублей.