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НовостиОбщество25 мая 2023 12:33

В Краснодарском крае могут ввести новые требования к работе такси

Законопроект представили на 17 сессии Заксобрания региона
Светлана ОВДЕЙ
В крае могут ввести новые требования к работе такси Фото: Иван МАКЕЕВ

В крае могут ввести новые требования к работе такси Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае могут ввести новые требования к работе такси. Соответствующий законопроект рассмотрели на 17 сессии Заксобрания кря.

Согласно документу, кузов такси должен быть белой или желтой цветовой гаммы. В машине необходимо наличие электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса, с начала 2025 года – не ниже третьего, а с 1 января 2026 года – не ниже четвертого.

Законопроект также предполагает установить для такси и служб заказа срок предоставления разрешения на перевозку пассажиров и багажа – пять лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на заседании краевого парламента финансирование бесплатной медпомощи увеличили на 3,1 млрд рублей.