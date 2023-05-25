На Кубани школьные автобусы будут бесплатно ездить по платным дорогам Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани школьные автобусы с 1 сентября будут бесплатно ездить по платным дорогам. Такое решение приняли на 17 сессии Законодательного собрания края.

От оплаты проезда по платным трассам и платным участкам дорог, в частности, освободят школьные автобусы и автобусы, которые организованно перевозят группы детей. Закон начнет действовать с начала нового учебного года.

– Производимая, пусть в небольших объемах, но на регулярной основе оплата проезда стала бы ощутимой потерей в семейном бюджете. А попытки объезда в поисках бесплатной альтернативы могут удлинить маршрут, что неудобно и для детей, и для педагогов, – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на заседании краевого парламента рассмотрели новые требования к работе такси.