На Кубани запустили производство препарата для диагностики онкологических заболеваний

Центр производства радиофармацевтических препаратов открыли в станице Павловской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани открыли центр производства радиофармацевтических препаратов. Предприятие находится в станице Павловской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На производстве начнут выпускать препарат для диагностики онкологических заболеваний позитронно-эмиссионной томографией. Отмечается, что это единственное подобно предприятие в крае.

Кроме выпуска продукции, запуск центра позволил создать 40 новых рабочих мест. Его мощности позволяют выпускать и другие радиофармпрепараты. За счет этого медучреждения смогут проводить исследования не только по онкологии, но кардиологии и неврологии. В том числе на предприятии возможна разработка не имеющих аналогов радиофармпрепаратов и новых методов производства существующих лекарств.

– Договоренности о реализации этого проекта заключили четыре года назад на инвестиционном форуме в Сочи. Сегодня мы запускаем действительно важное предприятие, не только для Краснодарского края, но и для соседних регионов нашей страны, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.