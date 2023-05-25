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НовостиОбщество25 мая 2023 14:53

В Майкопе водителю маршрутки, насмерть сбившему женщину на пешеходном переходе, дали 7,5 лет колонии-поселения

Мужчину также на три года лишили водительских прав
Светлана ОВДЕЙ
Водитель будет отбывать наказание в колонии-поселении Фото из архива КП

Водитель будет отбывать наказание в колонии-поселении Фото из архива КП

В Майкопе вынесли приговор водителю маршрутки, насмерть сбившему женщину на пешеходном переходе. Мужчине назначили 7,5 лет колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Напомним, смертельное ДТП произошло в феврале 2023 года. В тот день 46-летний водитель сел за руль «Газели» в состоянии наркотического опьянения. При повороте на улице Жуковского с улицы Пролетарской он сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где она позже скончалась. На водителя завели уголовное дело.

– С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.