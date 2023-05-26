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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:23

Мэр Краснодара сообщил о последних событиях с места взрыва

Евгений Наумов попросил соблюдать спокойствие
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

Утром 26 мая в центре Краснодара произошел взрыв, которым повредило несколько зданий. Мэр Краснодара сообщил о последних событиях с места ЧП.

- Прошу сохранять спокойствие. Спецслужбы продолжают работу на улице Гаражной. Мы находимся в контакте с жителями пострадавших домов. После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь, - отметил Евгений Наумов.

Глава города добавил, что с улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки.