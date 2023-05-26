Коммунальщики перепутали дверь в квартиру с чердаком, пытаясь попасть на крышу после взрыва в Краснодаре

Дверь в квартиру поставили новую

Уром 26 мая в центре Краснодара прогремел взрыв. Коммунальщики пытались попасть на крышу пострадавшего офисного здания для устранения последствий. Но перепутали дверь в квартиру с чердаком.

- При устранении последствий утреннего происшествия коммунальные службы по ошибке вскрыли дверь квартиры, а не дверь, ведущую на чердак поврежденного дома. Коммунальщикам необходимо было попасть на чердак, но дверь перепутали и на пороге их встретил дедушка. Оказалось, что у него плохой слух и он просто не услышал шум от попыток попасть в его квартиру, - пояснили в МЦУ Краснодара.

В настоящее время специалисты управляющей компании дома «ГУК-Краснодар» уже починили дверь и установили в квартиру дедушки новый замок.

Ранее сообщалось, что после работы экстренных служб приступят к восстановлению здания.