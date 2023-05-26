На Кубани открыли движение по мосту через реку Фарс, подъезд к которому размыло паводком

Фото: ФКУ "Черноморье"

Федеральные дорожники за сутки полностью восстановили размытую паводком временную подъездную дорогу к переправе через реку Фарс в Мостовском районе.

- В настоящее время движение через мост открыто, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Напомним, утром 25 мая из-за обильных осадков в восточных районах Кубани произошло подтопление и частичное обрушение временной автодороги к переправе через реку Фарс в Мостовском районе на участке км 72+711 федеральной трассы Р-217 «Кавказ», подъезд к Майкопу.

К восстановительным работам привлекли 30 рабочих и семи единиц техники. Временная дорога восстановлена. Работы по строительству нового путепровода продолжаются. Проект предусматривает обновление моста с устройством новых береговых и промежуточных опор и заменой пролетного строения. Будут проведены рекультивация земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения. Фактически строится новый мост на месте старого.