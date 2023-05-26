Более тысячи коробок гуманитарного груза отправили в зону СВО Фото: телеканал «Краснодар»

Более тысячи коробок гуманитарного груза отправили в зону СВО из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Гуманитарную помощь собрали в рамках акции «Своих не бросаем». Бойцам, в частности, передадут письма от школьников и продуктовые наборы - консервы, чай, кофе, сладости и необходимые бытовые вещи.

– Пока бойцы на передовой, мы поддерживаем их семьи, оказываем всю возможную помощь их близким и собираем к отправке следующие машины с гуманитарной помощью, – отметил председатель правления Центра национальных культур и регионального отделения «Ассамблея народов России» Василий Чанба.

Акцию «Своих не бросаем» проводится регулярно. Национально-культурные объединения ЦНК посещают военные госпитали, закупают медоборудование и оказывают благотворительную помощь. В 2022 году в зону СВО отправили более четырех тонн гуманитарного груза.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что внедорожники и противодронные ружья передали в зону СВО из Краснодара. Всего направлено восемь автомобилей.