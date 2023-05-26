Газоснабжение запустили во всех подъездах, кроме четвертого Фото: администрация Центрального округа Краснодара

В Краснодаре в пострадавшей многоэтажке на улице Клинической запустили газ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что газ запустили во всех подъездах, кроме наиболее поврежденного.

– Ранее коммунальщики выполнили опрессовку оборудования. Электроэнергия и водоснабжение в доме также восстановлены, – добавили в пресс-службе мэрии.

Демонтажные работы в доме приостановлены из-за дождя. Открытые участки временно затягивают пленкой. Вернуться домой пока не могут жильцы 16 квартиры. Для них развернут пункт временного размещения. К утру 26 мая в него заселились 17 человек, в том числе трое детей.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.

В настоящее время комиссия фиксирует поврежденное жилье и имущество. После этого сформируют список пострадавших, которым выплатят компенсации.