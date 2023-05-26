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НовостиОбщество26 мая 2023 12:06

Врачи медицинского комплекса обследовали более 200 человек на агровыставке в Усть-Лабинском районе

Медики принимали жителей бесплатно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
26 мая - последний день мобильного комплекса на выставке

26 мая - последний день мобильного комплекса на выставке

Передвижной медицинский комплекс установили на выставке «Золотая Нива» в Усть-Лабинском районе. Он работал несколько дней. Посетители и участники мероприятия могли бесплатно пройти обследование.

- Это мобильный лечебно-диагностический комплекс, в котором врачи бесплатно проводили исследования – УЗИ, маммографию, флюорографию. Консультировали врачи -терапевты и врачи-хирурги. Всего за время мероприятия бесплатными услугами воспользовались более 200 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «РЖД-Медицины».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мобильный комплекс «Маршрут здоровья» увеличит количество выездов в районы Краснодарского края.