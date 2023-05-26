Жителей Краснодара предупредили о тумане и сильном дожде с градом 27 мая

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение

Жителей Краснодара предупредили о непогоде в предстоящие выходные. Так, 27 мая в краевом центре прогнозируют сильные дожди с градом. А местами в городе опустится туман.

– В Краснодаре ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, временами сильный, гроза, град. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра будут достигать 4-9 м/с, а при грозе – 12-14 м/с. Столбики термометров ночью достигнут +14…16 градусов, а днем воздух прогреется до +25…27.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. В четырех районах возможен подъем уровня воды в реках.