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НовостиПроисшествия26 мая 2023 17:37

В Армавире из-за подтоплений временно перекрывали движение в тоннелях

Движение было перекрыто на полтора часа
Евгения ХАЛИКОВА
На двух улицах Армавира было перекрыто движение из-за дождей.

На двух улицах Армавира было перекрыто движение из-за дождей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армавире из-за подтоплений паводковыми водами пришлось временно перекрыть движение по двум тоннелям. Затопленными оказались тоннели по улицам Новороссийская и Кирова.

- В 18.00 полицейские установили пост перед тоннелями. По улице Новороссийской работала насосная станция, на Кирова вода уходила самотеком, - сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

В 19:35 уровень воды в тоннелях снизился и движение было возобновлено. Напомним, из-за дождей в двух районах Кубани введен локальный ежим ЧС.