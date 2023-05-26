В пяти населенных пунктах Кубани ввели режим ЧС из-за паводков

Спасатели ведут мониторинг рек. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Курганинском районе за час выпало до 40 мм осадков. Уровень воды в реке Лаба превысил опасные отметки, если выражаться сухим и официальным языком. В реальности же мутные речные потоки хлынули по улицам населенных пунктов.

В станице Родниковской подтопило придомовые территории. В самом Курганинске река Кукса затопила дорогу.

- В муниципалитете введен режим ЧС локального значения. На месте работает спецтехника. Специалисты ведут мониторинг состояния водных объектов, - сообщили в пресс-службе администрации Курганинского района.

Тяжелая ситуация и в Лабинском районе. По информации районной пресс-службы режим ЧС ввели на территории четырех поселений муниципалитета.

- В Лабинском районе оказались подтопленными 37 домовладений и 77 дворов. Из берегов вышли реки Лаба, Грязнуха и Ерастов ручей, - уточнили в Оперштабе Краснодарского края.

Больше всего от паводка пострадали жители Лабинского городского поселения. Здесь ушли под воду 25 частных домовладений и 55 придомовых территорий. В хуторе Северном река Грязнуха затопила 11 домовладений. Жители от эвакуации отказались.

Во Владимировском сельском поселении Лабинского района под воду ушло одно частное домовладение и 22 придомовые территории. В Зассовском сельском поселении затоплены пока только улицы, на территорию дворов вода не зашла.

Разгул стихии для местных жителей был неожиданным, в последний месяц весны синоптики на Кубани прогнозировали засуху. По данным Гидрометцентра России, регион ожидал дефицит осадков. Но уже в 20 числах мая ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение.

- С 26 по 28 мая в регионе действует штормовое предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений. Все оперативные службы переходят в режим повышенной готовности, - уточнили в ведомстве.

Напомним, по прогнозам синоптиков в крае ожидается очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

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