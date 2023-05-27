Эксперты назвали модель беспилотников, упавших в Краснодаре

Так выглядело место ЧП в Краснодаре Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Утром 26 мая в центре Краснодара жители проснулись от звуков взрывов. Пострадали офисное здание, частный дом и пятиэтажка. Губернатор Кубани подтвердил, что причиной стало падение двух беспилотников. При этом никто из жителей и сотрудников пострадавших объектов, по данным экстренных служб, не пострадал.

На месте ЧП до сих пор продолжаются следственные действия.

Эксперты уже предварительно назвали модель беспилотников, упавших на постройки в Краснодаре.

- Дронами оказались Mugin-5 Pro с радиусом действия 400 километров, - сообщил портал «Россия. Кубань» со ссылкой на специалиста по моделированию дронов для нужд СВО.

Однако официально пока никаких заявлений на этот счет нет.