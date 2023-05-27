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НовостиОбщество27 мая 2023 6:29

Полиция Краснодара нашла хозяйку запертых в гараже сервалов

Ею оказалась сорокалетняя жительница города Шахты Ростовской области
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Установлена личность хозяйки двух диких кошек породы сервал.

Установлена личность хозяйки двух диких кошек породы сервал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Краснодара нашла хозяйку запертых в гараже сервалов. Диких кошек заберут ветераны краснодарского зоопарка. Все началось с того, когда местные жители увидела сервалов запертыми в подвале. Зоозащитники сообщили об этом в полицию и правоохранители начали искать владельца.

- Установлена личность хозяйки двух диких кошек породы сервал. Ею оказалась 40-летняя жительница города Шахты Ростовской области, временно проживающая на территории Краснодара, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Женщина рассказала правоохранителям, что купила кошек неделю назад. За сервалов ей пришлось отдать 100 тысяч рублей. Самке и самцу около двух лет. Женщина специально арендовала гараж, чтобы временно содержать там кошек.

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