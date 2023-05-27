Установлена личность хозяйки двух диких кошек породы сервал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Краснодара нашла хозяйку запертых в гараже сервалов. Диких кошек заберут ветераны краснодарского зоопарка. Все началось с того, когда местные жители увидела сервалов запертыми в подвале. Зоозащитники сообщили об этом в полицию и правоохранители начали искать владельца.

- Установлена личность хозяйки двух диких кошек породы сервал. Ею оказалась 40-летняя жительница города Шахты Ростовской области, временно проживающая на территории Краснодара, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Женщина рассказала правоохранителям, что купила кошек неделю назад. За сервалов ей пришлось отдать 100 тысяч рублей. Самке и самцу около двух лет. Женщина специально арендовала гараж, чтобы временно содержать там кошек.

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