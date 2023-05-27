Мэр Сочи наградил заслуженных жителей города

Мэр Сочи поздравил жителей с Днем города

На торжественном приеме в Зимнем театре Сочи мэр курорта поздравил с Днем города и лично поблагодарил заслуженных жителей - специалистов самых разных сфер. Благодаря труду каждого работника город расцветает, становится благоустроеннее, уютнее, зеленее. И всегда остается самым гостеприимным.

- В эти дни поступает много поздравлений и добрых слов. Дорогие жители и гости нашего прекрасного города! Давайте вместе объединимся вокруг этого праздника, будем делиться эмоциями, набираться впечатлений. И с новыми силами и вдохновением окунемся в предстоящий летний сезон, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что Максим Аверин станет главной звездой праздничного концерта на День города в Сочи 27 мая. Торжества будут продолжатся до 28 мая.