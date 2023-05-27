Суд взыскал с водоканала Туапсе 75 млн рублей за разлив нефти в Черное море

Пробы показали, что концентрация нефти в море в 11,7 раз больше предельно допустимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с водоканала Туапсе 75 миллионов рублей за разлив нефти в Черное море. Решение было опубликовано в картотеке арбитражных дел.

К слову, в 2021 году Росприроднадзор обратился и иском в суд. В Черное море тогда разлилось восемь тонн нефтепродуктов. После выяснилось, что нефть попала в воды из части очистных сооружений канализации.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", пробы показали, что концентрация нефти в море в 11,7 раз больше предельно допустимой. А площадь загрязнения составила 11,3 млн “квадратов”.

- Нефтепродукты попали в канализационный коллектор и далее в акваторию Черного моря из-за ненадлежащего исполнения МУП "ЖКХ города Туапсе" обязанности поддерживать имущество в исправном для эксплуатации состоянии,— говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 24 мая 2021 года. После разлива нефти в Черном море рядом с Туапсе прокуратура начала проводить проверку.