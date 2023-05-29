Концертный директор Дианы Арбениной заявил, что концерт «Ночных снайперов» в Краснодаре состоится

Краснодарские поклонники Дианы Арбениной все же дождутся артистку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих опровергла информацию об отмене гастрольного тура коллектива по Югу России, сообщает ТАСС. Состоится не только запланированный на 8 июля в Москве концерт Дианы Арбениной в честь 30-летия группы, но и выступления в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде.

- Все запланированные концерты пройдут в свои даты, несмотря на травму артистки. Были сомнения, когда лидер коллектива «Ночные снайперы» получила травму спины. Но ее поправка идет хорошими темпами, - цитирует издание Рерих.

Ранее «КП»-Кубань» со ссылкой на представителей концертной площадки в Краснодаре сообщила об отмене выступления Арбениной в Краснодаре.