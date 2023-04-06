После критики СВО в Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной

Певица Диана Арбенина. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Концерты Дианы Арбениной отменяют по всей территории России. Певица точно не выступит в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске. А теперь, как стало известно KP.RU, и в Краснодаре. Концерт был запланирован на 12 июня. Певица должна была выйти на сцену Дворца спорта “Олимп”, но этого не произойдет.

- Концерт отменен, - сказала «КП» - Кубань» женщина, работающая в ДС “Олимп”.

Возврат средств за приобретенные билеты возможен только через онлайн-сервисы, где совершалась покупка.

Причины отмены выступления не называются. Но вероятно, связано это с позицией певицы, которая не раз резко высказывалась в адрес России и критиковала СВО.

Отметим, что цена на выступление Дианы Арбениной варьировались от 2500 до 6500 тысяч рублей. Несмотря на то, что концерт отменен, на различных сайтах все еще можно купить билеты - продажи официально не закрылись.

Кроме того, «КП» - Кубань» попыталась связаться с концертным директором певицы Александрой Рерих, но оперативно получить комментарий от нее не удалось.

Напомним, что это уже не первая отмена концертов музыкантов в Краснодаре. Ранее «КП» - Кубань» рассказывала о том, что в городе не состоится выступление Валерия Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае. Не выйдет на краснодарскую сцену и Ани Лорак. Мэр города Евгений Наумов заявил, что отмена ее концерта в краевой столице была неизбежна из-за позиции артистки относительно специальной операции.

Кстати, в кубанской столице также отменили концерт Инстасамки. Популярную у молодежи певицу город не принял из-за возмущения общественности.

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