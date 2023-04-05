В Краснодаре после скандала отменили концерт Валерия Меладзе

Валерий Меладзе не выступит в Краснодаре и в Сочи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже не первый концерт звезд российского шоу-бизнеса отменяют в Краснодаре из-за их высказываний в адрес нашей страны. Ранее отменили выступление скандальной блогерши и хип-хоп исполнительницы Инстасамки. Затем запретили концерт певицы Ани Лорак. Стоит сказать, в обоих случаях в поддержку отмены шоу выступал мэр Краснодара Евгений Наумов. Как удалось узнать kp.ru, не состоится в Краснодаре и концерт Валерия Меладзе.

У певца был запланирован большой гастрольный тур по России. Но с января его выступления стали отменять. Причиной тому могло стать поведение певца на частном мероприятии в Дубае. Там Валерий Меладзе, общаясь с поклонниками за кулисами, озвучил националистический лозунг – видео с выходкой артиста попало Сеть.

Народ в России его не понял и резко осудил, после чего по стране и прокатилась волна отмен его шоу. Попал в список городов и Краснодар, куда Валерий Меладзе должен был приехать 9 июня. Выступить он собирался на сцене Дворца спорта "Олимп" с новой программой, в рамках которой хотел исполнить все свои хиты. Стоимость билетов начиналась от 2500 рублей (места на галерке). За пропуск в лучшую зону зала рядом со сценой краснодарцам пришлось заплатить 5000 рублей. Но запланированного концерта не будет.

Билеты на выступление певца в Сочи недоступны для покупки.

- Выступление отменено, - заявили «Комсомольской правде» - Кубань» в справочной службе Дворца спорта "Олимп". - Если вы приобретали билеты в нашей кассе, то вернуть их можно будет 9 апреля с 13:00 до 17:00. Во всех остальных случаях обращайтесь к представителям сервиса, где вы совершали покупку онлайн.

Стоит сказать, что по графику у Валерия Меладзе запланировано выступление в Сочи 3 ноября. Но продажа билетов на его концерт, как и во многих городах, прекращена. Соответствующей опции больше нет на сайте с афишей культурных мероприятий.

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