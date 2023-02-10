Песенка не спета. Концерт Инстасамки в Краснодаре не состоится

Концерт Дарьи Затеевой в Краснодаре отменен. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандальная блогерша и хип-хоп исполнительницу Инстасамка попала под волну отмен. В марте 2023 года Дарья Зотеева, это настоящее имя девушки, должна была выступить в Краснодаре в компании своего супруга Moneyken. Билеты на выступление дуэта стоили до 5 тысяч, однако были почти все раскуплены.

Впрочем, концерт не состоится. Организаторы объявили об отмене.

- К сожалению, мы вынуждены сообщить, что концерты переносятся на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать, - уточнили импресарио шоу-звезд.

Ранее против концертов Инстасамки в краевом центре выступили мэр города Евгений Наумов. Чиновник заявил, что ничего положительного и доброго в этих концертах нет. Девушка часто употребляет мат в своих песнях. А на ее концерты ходят несовершеннолетние.

— Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи, эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать, — сказал Евгений Наумов.

Похоже что мнение Евгения Наумова совпало с точкой зрения коллег из других городов. В начале февраля концерт Дарьи Зотеевой был отменен в Сочи. Артистка собиралась блистать перед поклонниками вместе со своим мужем Moneyken в краснополянском концертном зале.

Однако, организаторы возвращать деньги за билеты явно не собираются. Они обратились к поклонникам пары с просьбой не сдавать билеты, а поддержать артистов и все же дождаться новых выступлений.