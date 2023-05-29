Освобожденные из заточения в гараже сервалы восстанавливаются в сафари-парке Краснодара

Сервалы постепенно привыкают к новым условиям. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В сафари-парке Краснодара рассказали о состоянии пары сервалов, которые поступили сюда несколько дней назад. Животные долгое время проживали в темном душном гараже, поэтому сразу после освобождения находились в стрессе, агрессивно реагировали на солнечный свет и отказывались от еды, рассказывает РИА-Новости.

- Животные начали осваиваться в нашей карантинной зоне. Мы выстроили им специальный рацион, так как хозяйка их неправильно кормила. Сервалы уже начинают проявлять интерес, играют между собой. Более-менее начали реагировать на свет. Сейчас в их вольере специальное мягкое и комфортное освещение, - цитирует издание коммерческого директора парка Кристину Ханаху.

Напомним, что первыми запертых в гараже саванн обнаружили жители микрорайона Дубинка. Они обратились за помощью к полицейским, однако, прошло несколько дней, прежде чем редких хищников удалось освободить. Полиция Краснодара нашла хозяйку животных, которая открыла гараж и передала кошек на передержку в Сафари-парк.