Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей

Фото: krd.ru

В первый день лета отмечается самый теплый и добрый праздник - Международный день защиты детей. Жителей Кубани поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Дети наполняют нашу жизнь смыслом, учат заботе и ответственности. Задача взрослых, чтобы каждый ребенок рос в любящей, благополучной семье, был здоровым, имел все возможности для развития своих способностей. Мы продолжим делать все возможное, чтобы детство у кубанских ребят было интересным, радостным и безопасным. С праздником и хороших всем летних каникул! - написал в соцсетях Кондратьев.

Глава региона добавил, что в крае действуют целевые программы, которые дают возможность реализовать свои таланты в спорте и в интеллектуальных состязаниях, пойти с единомышленниками в поход или отдохнуть на черноморском побережье, получить реабилитацию и помощь в сложной жизненной ситуации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр поздравил юных жителей Краснодара в Днем защиты детей. Он пожелал отличного настроения всем, радости и счастья.