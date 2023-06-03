Погода в Сочи 3 июня 2023: на курорте будет по-летнему жарко

Обстановка на пляжах в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи, наконец, приходит настоящее лето. 3 июня гости курорта смогут позагорать и даже принять морские ванны. Температура воздуха в городе прогреется до +30 градусов.

- Сегодня в Сочи переменная облачность, ветер слабый до умеренного, - рассказали в гидрометцентре курорта.

Дождей в субботу не ожидается.

Ранее "Комсомольская правда"- Кубань" рассказывала о погоде в Краснодаре. 3 июня в региональном центре будет тепло. Лишь под вечер ожидаются дожди и грозы.