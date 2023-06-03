В Краснодаре ухудшится погода вечером 3 июня

В городе ожидаются дожди. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре в ближайшие часы ухудшится погода. В городе ожидается кратковременный дождь. В воскресенье, 4 июня, ливень, гроза и град.

- Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Ночью воздух прогреется до +18 градусов, днем до +26.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Многие населенные пункты оказались во власти стихии. В Мостовском районе 3 июня выпал град.