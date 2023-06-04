Спасатели предупредили жителей Сочи о сильных дождях и грозе

На Сочи надвигается сильный дождь с грозой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей и гостей Сочи предупреждают о надвигающейся непогоде. По прогнозам синоптиков, 5 июня город-курорт накроют тучи - ожидаются сильный дождь с грозой, возможно усиление ветра. На время, пока бушует стихия, людей просят воздержаться от прогулок у моря, а автомобилистов призывают не оставлять свои машины под деревьями или рекламными конструкциями.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы, - говорят в администрации Сочи.

Кроме того, ведется круглосуточный контроль за уровнем воды в реках. Обо всех изменениях будут сообщать жителям.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Напомним, ранее Роман Вильфанд сообщил, что погодная лихорадка в Краснодарском крае затянется до середины следующей недели.