В ДТП погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани возбудили уголовное дело после гибели семьи с ребенком в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, смертельная авария произошла днем 4 июня в Выселковском районе. По предварительным данным, около 15:30 водитель большегруза MAN двигался по автодороге «обход станицы Выселки». В какой-то момент мужчина выехал для обгона на встречку, где лоб в лоб столкнулся со Skoda Octavia.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок. Одного пострадавшего с места аварии доставили в больницу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении водителя фуры по ч.6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

– Кроме того, водитель грузового MAN находился за рулем, уже будучи лишенным права управления транспортными средствами, – уточнили в пресс-службе МВД по краю.