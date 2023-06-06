О новом подъеме уровня рек 6 июня предупредили жителей Кубани

Жителей Кубани предупредили об угрозе подъема воды в реках из-за дождей. Непогода продолжает бушевать в регионе.

– 6 июня в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В зоне риска, в частности, находятся Лабинский, Мостовский, Отрадненский и Курганинский районы.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами в Краснодарском крае продлили до 7 июня.