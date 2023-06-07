Премьер-министры России и Белоруссии встретятся в Сочи

Всего на саммите планируют рассмотреть 22 темы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи с 7 по 9 июня будет проходить Евразийский межправительственный совет и Совет глав правительств СНГ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прилетит на курорт для обсуждения многочисленных вопросов.

- В ходе визита планируем также провести двусторонние встречи с главами правительств других стран. Подробнее рассмотрим подготовку к встрече с делегацией Российской Федерации, - отметил Роман Головченко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на встрече поднимется вопрос промышленной кооперации. К слову, всего на саммите планируют рассмотреть 22 темы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кубы прилетел в Сочи для участия в саммите. Всего ожидают представителей 10 стран.