Премьер-министры России и Белоруссии встретятся в Сочи

Всего на саммите планируют рассмотреть 22 темы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Сочи с 7 по 9 июня будет проходить Евразийский межправительственный совет и Совет глав правительств СНГ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прилетит на курорт для обсуждения многочисленных вопросов.
- В ходе визита планируем также провести двусторонние встречи с главами правительств других стран. Подробнее рассмотрим подготовку к встрече с делегацией Российской Федерации, - отметил Роман Головченко.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на встрече поднимется вопрос промышленной кооперации. К слову, всего на саммите планируют рассмотреть 22 темы.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Кубы прилетел в Сочи для участия в саммите. Всего ожидают представителей 10 стран.