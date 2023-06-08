График отключений горячей воды скорректировали и в Новороссийске

Краснодарцам не будут отключать горячую воду в праздничный День России 12 июня. Профилактику перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия.

- Раз самый крупный источник тепла остановит подачу ресурса во вторник, то и все многоэтажки мы будем отключать 13-го. А обратно подадим не 26-го, а 27-го, - подтвердили в пресс-службе Краснодартеплоэнерго. - Так что праздничное настроение горожанам тепловики уж точно портить не будут. При этом все запланированные работы выполним в срок и на совесть. А ремонтов запланировано столько, сколько не делалось давно. В результате повысится качество горячей воды и отопления.

Подарок своим абонентом преподнесут и в Новороссийске. Там нашли техническую возможность провести ряд ремонтов, запланированных на июнь, вообще без отключений. Это значит, что в многоэтажках на Волгоградской, Героев Десантников, Дзержинского, Куникова, Молодежной, Мысхакском шоссе, Сакко и Ванцетти, Энгельса и других улицах принимать душ в июне уж точно можно спокойно: адреса смотрите здесь!

- Правда, для полноценной подготовки к зиме отключать там горячую воду все-таки придется, но позже, - рассказали в Новороссийских теплосетях. - О датах сообщим читателям «Комсомолки» в первую очередь.