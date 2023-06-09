Запустить движение по двум полосам нового Яблоновского моста планируют с 15 июня Фото: t.me/proshuninAG

Движение по новому Яблоновскому мосту планируют запустить 15 июня. Его откроют по двум полосам.

Строительство Яблоновского моста длилось четыре года. Старый мост, возведенный в 1954 году, не справлялся с потоком транспорта. В 2019 году после инженерного обследования его признали аварийным, а в 2020 закрыли для общественного транспорта и грузовиков.

Две 15-метровые арки отечественного производства будут удерживать пролеты нового Яблоновского поста моста. За счет этого переправа сможет выдержать до 120 тонн. Вес всей конструкции уменьшает специальное уложенное покрытие. Протяженность мостового перехода превысит 1 км, а длина самого моста составит около 500 метров. Новый Яблоновский мост будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой.

– Движение автотранспорта по двум полосам по мосту через реку Кубань готовимся запустить к 15 июня текущего года, – ранее сообщал руководитель подрядной организации и президент «Союза дорожников Кубани» Алексей Карпенко.

Полностью завершить работы на новом Яблоновском мосту планируют в ноябре 2023 года.