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НовостиОбщество9 июня 2023 14:27

В мэрии Краснодара показали правильные вывески на русском языке

Они соответствуют введенным правилам
ПАВЛОВА Валерия
Изменения вступят в силу с 1 сентября Фото: krd.ru

Изменения вступят в силу с 1 сентября Фото: krd.ru

В Краснодаре с 1 сентября запретят использовать вывески на иностранных языках. Ранее гордума утвердила изменения в Правилах благоустройства города.

В мэрии краевого центра тем временем показали, как должны выглядеть правильные вывески на русском языке.

- А вот и пара хороших примеров, когда и вывеска и то, что под ней — соответствуют правилам и ГОСТам, – написали в telegram-канале МЦУ Краснодара. - Такое русское и уютное — «сгущенка» ну не может быть написано латиницей! А в «Робертино», кстати, очень вкусная пицца. И сделана она с русской душой.

К слову, новые правила вводят с целью привести архитектурный облик Краснодара к единому стилю. Изменения также коснутся внешнего вида торговых объектов и остановок.