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НовостиОбщество9 июня 2023 19:25

В Адыгее обещают сильный ливень, град и шквалистый ветер до 12 июня

Плохая погода будет все выходные
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Просьба отказаться от отдыха у воды в эти дни.

Просьба отказаться от отдыха у воды в эти дни.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее в выходные обещают резкое ухудшение погоды. С вечера 9 июня до конца 12 июня на республику вновь обрушится сильный ливень в сочетании с грозой и градом. Помимо этого, метеорологи обещают сильный ветер. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду.

- Просьба отказаться от отдыха у воды в эти дни. Водителям рекомендуется не оставлять машины над рекламными щитами и деревьями, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что совсем недавно Адыгея буквально тонула в потоках воды. Основной удар пришелся на местный аул Ходзь. Улицы из-за обильных осадков превратились в реки. Бурные потоки воды сносили все на своем пути.