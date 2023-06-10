Появилось видео допроса обвиняемого в нападении на ребенка с нарушением слуха в Краснодаре

Правоохранители уже задержали мужчину и допросили его.

Следователи продолжают расследование уголовное дела в отношении 40-летнего жителя Краснодара, который напал на 9-летнего мальчика с нарушением слуха на детской площадке. Правоохранители уже задержали мужчину и допросили его. В настоящее время он находится в СИЗО. Мужчине придется ответить по статье "Хулиганство". Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что это произошло 7 июня на улице Пономаренко. Один из мальчиков начал кидаться в другого камнями. 9-летний Кирилл (имя изменено) подошел и толкнул обидчика. Отцу упавшего мальчика не понравилось данное обращение и он накинулся на ребенка.

- Мужчина нанес ему удар в область головы, от которого пострадавший упал на землю. В результате 9-летнему мальчику были причинены повреждения, он был доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.