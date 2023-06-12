В Кропоткине ливень подтопил 10 дворов и улицы 12 июня

Подтопления планируют устранить до конца 12 июня. Фото: vk.com/kropotkin_adm

12 июня на Кропоткин обрушилась непогода. Дождь за час образовал глубокие лужи на улицах. Как сообщают в администрации города, за 50 минут выпало 44 мм осадков. Ливневки просто не успевали справляться с большим количество воды. Потому последствия стихии начали устранять спасатели.

- Не справились ливневки. Подтоплены 10 придомовых территорий, – отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте четыре человека и одна единица техники МЧС.

Кроме того, в работе задействованы городские службы.

- Они оперативно выехали на место для откачки воды с подтопленных территорий на улицах Гагарина, Красноармейской, Дзержинского, в переулке Транспортном - сообщает пресс-служба администрации города.

Подтопления планируют устранить до конца 12 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае штормовое предупреждение из-за ливней продлили до 14 июня. Уровень воды в реках на Черноморском побережье и в юго-восточной части региона вновь может подняться.