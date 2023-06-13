Причиной пожара на НПЗ в Краснодаре назвали нарушение технологического процесса

Возгорание потушено

Пожар на нефтебазе по улице Захарова в Краснодаре вспыхнул утром 13 июня. Площадь составила 20 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре поступило в 06:22. 06:27 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь тушили 131 человек от РСЧС, в том числе от МЧС России привлекалось 97 человек личного состава. Причиной пожара на НПЗ назвали нарушение технологического процесса.