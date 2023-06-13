Повторное возгорание на нефтебазе в Краснодаре локализовали

Открытое горение потушено

Утром 13 июня на нефтебазе в Краснодаре произошел пожар, который ликвидировали около 8 часов. Затем спустя два часа случилось повторное возгорание.

- В 09:42 снова поступило сообщение о пожаре. В 09:47 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ. В 10:10 возгорание локализовано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь второго пожара составила 10 квадратных метров. Первый раз площадь достигала 20 квадратных метров.