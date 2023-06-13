Мэрия рассказала подробности пожара на НПЗ в Краснодаре

Пожар произошел из-за нарушения технологического процесса

Утром 13 июня в Краснодаре произошел пожар на нефтебазе. В мэрии рассказали подробности случившегося.

- По данным пресс-службы завода, на площадке НПЗ в Краснодаре при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел, - сообщили в администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что возгорания оборудования не было. Открытый огонь уже ликвидирован.

Пожар тушили около часа. С огнем боролись 131 человек и 26 единиц техники. Ранее сообщались причины случившегося.