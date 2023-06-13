По данным МЧС, на нефтебазе загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодаре рано утром 13 июня вспыхнул пожар в районе Яблоновского моста. В соцсетях разлетелись видео, где видно, как черный столб дыма окутал небо. Позже выяснилось, что пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова.

- Произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 6:58, - сообщили в мэрии города.

Причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре 13 мая 2023

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что огонь охватил колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. Пожар тушили около часа. С огнем боролись 131 человек и 26 единиц техники. На месте ЧП находился начальник регионального ГУ МЧС России Олег Волынкин.

- Всего к ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 131 человек личного состава, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 97 человек личного состава, 17 единиц техники, - уточнили в пресс-службе МЧС.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», полностью ликвидировать возгорание удалось в 07:54 часов. Огонь дальше 20 квадратных метров не распространился.

Причиной возгорания называют нарушение технологического процесса. О пострадавших не сообщается.

- По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошел технический сбой на факельном стояке, - заявили в пресс-службе Краснодара.

В мэрии города также добавили, что доверять можно только официальным источникам информации.

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