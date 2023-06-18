Проводится проверка Фото из архива КП

На Кубани полиция организовала проверку после избиения девочкой щенка на видео. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Видео жестокого обращения с животным появилось в соцсетях. Предположительно, все произошло в Краснодарском крае. На кадрах девочка хватает щенка, избивает и бросает в сторону камеры. При этом ребенок ругается на пса, используя нецензурную лексику.

– В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, где несовершеннолетняя жестоко обращается с домашним животным. По данному факту инициативно проводится проверка, - уточнили в пресс-службе МВД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что школьник-живодер до смерти растерзал семь кроликов и 17 уток у соседа в Армавире. Полицейские задержали 12-летнего подростка.